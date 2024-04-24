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18:04, 24 апреля 2024Экономика

«Москвич» повысил цену своего электрокара

«Известия»: цена электромобиля «Москвич 3е» превысила 4 миллиона рублей

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Электромобиль «Москвич 3е» стал стоить на 150 тысяч рублей дороже, чем в 2023 году — цена повысилась до 4,1 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия».

Как отмечает издание, с учетом госсубсидии в размере 925 тысяч рублей, стоимость электрокара снижается до 3,18 миллиона. Характеристики машин, созданных на базе модели китайской компании JAC, остаются теми же. Авто оснащены электрической силовой установкой максимальной мощностью 193 лошадиных силы, запас хода электромобиля на одном заряде составляет 410 километров.

Как сообщалось ранее, чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"», запустившегося в 2022-м на бывшей площадке Renaut, вырос в прошлом году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей.

Предприятие производит три модели — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». В апреле автозавод показал серийный вариант нового семиместного кроссовера «Москвич 8», базирующегося на китайском JAC X8 Plus. Он должен поступить в продажу в конце 2024 года.

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      Дмитрий Воронин
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