Стало известно об убытках «Москвича»

«Интерфакс»: убытки автозавода «Москвич» составили в 2023 году 8,6 млрд рублей

Чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

По данным журналистов, за год предприятие нарастило выручку на 38,9 процента, до 59,2 миллиарда рублей, а его долги в 2023-м увеличились в 2,5 раза, составив 42,6 миллиарда рублей.

Запустившийся в 2022 году на бывшей площадке Renault завод производит три модели авто — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Ранее в феврале стало известно, что ряд столичных дилеров снизили цены на «Москвич 3», в результате чего в некоторых автосалонах предлагаемая стоимость автомобиля оказалась ниже, чем на официальном сайте автопроизводителя.

На самом предприятии сокращают планы по выпуску авто, а проблемы с реализацией уже выпущенных машин связывают с общим охлаждением рынка, на фоне которого нераспроданными стоят автомобили всех марок.