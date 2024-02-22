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15:36, 22 февраля 2024Экономика

Стало известно об убытках «Москвича»

«Интерфакс»: убытки автозавода «Москвич» составили в 2023 году 8,6 млрд рублей

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Чистый убыток АО «Московский автомобильный завод "Москвич"» вырос в 2023 году в 3,6 раза, до 8,6 миллиарда рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчетность компании.

По данным журналистов, за год предприятие нарастило выручку на 38,9 процента, до 59,2 миллиарда рублей, а его долги в 2023-м увеличились в 2,5 раза, составив 42,6 миллиарда рублей.

Запустившийся в 2022 году на бывшей площадке Renault завод производит три модели авто — кроссовер «Москвич 3», электромобиль «Москвич 3е» и седан «Москвич 6». Ранее в феврале стало известно, что ряд столичных дилеров снизили цены на «Москвич 3», в результате чего в некоторых автосалонах предлагаемая стоимость автомобиля оказалась ниже, чем на официальном сайте автопроизводителя.

На самом предприятии сокращают планы по выпуску авто, а проблемы с реализацией уже выпущенных машин связывают с общим охлаждением рынка, на фоне которого нераспроданными стоят автомобили всех марок.

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      Дмитрий Воронин
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