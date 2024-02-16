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13:05, 16 февраля 2024Экономика

В России сообщили о снижении цен на «Москвич 3»

Autonews: ряд российских дилеров снизили цены на кроссовер «Москвич 3»

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ряд столичных дилеров снизили цены на кроссовер «Москвич 3», в некоторых автосалонах предлагаемая стоимость автомобиля оказалась ниже, чем на официальном сайте автопроизводителя. Об этом сообщает Autonews.

Уточняется, что в одном из автосалонов кроссовер в комплектации «Стандарт» предлагается купить за 2,1 миллиона рублей, хотя на официальном сайте производителя стоимость автомобиля в такой же версии с 1,5-литровым мотором и вариатором (устройством, передающим крутящий момент) составляет 2,285 миллиона рублей.

В свою очередь, в еще одном салоне «Москвич 3» в комплектации «Стандарт Плюс» с подогревом сидений предлагается приобрести за 2,12 миллиона рублей против 2,296 миллиона (без учета скидки в 100 тысяч рублей) на официальном сайте. При этом менеджеры неназванного салона предлагают посетителям дополнительную скидку «у капота».

В начале сентября газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Авто.ру» сообщала, что средняя цена кроссовера «Москвич 3» увеличилась на 12 процентов и достигла уровня в 2,3 миллиона рублей. По темпам месячного проста стоимости эта модель опередила остальные, включая кроссовер BAIC X35 и Kia Carnival.

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      Анатолий Акулов
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