В России сообщили о снижении цен на «Москвич 3»

Autonews: ряд российских дилеров снизили цены на кроссовер «Москвич 3»

Ряд столичных дилеров снизили цены на кроссовер «Москвич 3», в некоторых автосалонах предлагаемая стоимость автомобиля оказалась ниже, чем на официальном сайте автопроизводителя. Об этом сообщает Autonews.

Уточняется, что в одном из автосалонов кроссовер в комплектации «Стандарт» предлагается купить за 2,1 миллиона рублей, хотя на официальном сайте производителя стоимость автомобиля в такой же версии с 1,5-литровым мотором и вариатором (устройством, передающим крутящий момент) составляет 2,285 миллиона рублей.

В свою очередь, в еще одном салоне «Москвич 3» в комплектации «Стандарт Плюс» с подогревом сидений предлагается приобрести за 2,12 миллиона рублей против 2,296 миллиона (без учета скидки в 100 тысяч рублей) на официальном сайте. При этом менеджеры неназванного салона предлагают посетителям дополнительную скидку «у капота».

В начале сентября газета «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Авто.ру» сообщала, что средняя цена кроссовера «Москвич 3» увеличилась на 12 процентов и достигла уровня в 2,3 миллиона рублей. По темпам месячного проста стоимости эта модель опередила остальные, включая кроссовер BAIC X35 и Kia Carnival.

