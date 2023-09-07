Российский «Москвич» обогнал китайские иномарки по росту цен

«Авто.ру»: средняя цена нового автомобиля в России составляет 3,9 млн рублей

В конце августа средняя цена нового автомобиля в России составила 3,9 миллиона рублей, а подержанной машины возрастом до 15 лет — 2 миллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования «Авто.ру».

Отечественный «Москвич 3» за месяц прибавил в цене 12 процентов, до 2,3 миллиона рублей, обогнав по темпам роста все остальные модели. На втором месте оказался китайский кроссовер BAIC X35 с ростом цены на 11 процентов, до 2 миллионов рублей. Также в топ-3 вошел Kia Carnival (плюс 11 процентов, до 5,7 миллиона рублей).

В топ-10 авто, чья стоимость за август выросла сильнее всего, попали Skoda Kodiaq (плюс 10 процентов), Hyundai Sonata и Toyota Avalon (плюс 9 процентов каждый), Lada Vesta (плюс 8 процентов), а также Toyota Land Cruiser, BMW X5 и Kia Sportage (плюс 7 процентов каждый).

Дешевел быстрее всего Haval F7 — его цена снизилась на 4 процента, до 2,8 миллиона рублей. 2 процента стоимости потерял Mercedes-Benz GLC 2019 года, который стал стоить 7,4 миллиона рублей. На 1 процент подешевели УАЗ Patriot, Hongqi HS5, Mercedes-Benz GLS, Geely Coolray, OMODA C5, Mitsubishi Pajero Sport, Mitsubishi L200 и EXEED VX.

5 сентября сообщалось, что по итогам минувшего августа на российском рынке было реализовано 109,7 тысячи новых автомобилей, что на 15 процентов больше, чем в июле 2023 года, и в 2,6 раза больше показателя августа 2022 года.

В августе третий раз с начала года поднял цены российский «АвтоВАЗ». Стоимость некоторых моделей увеличилась на 1,2-5,3 процента, в деньгах прибавка составила от 20 до 65 тысяч рублей. Эксперты объясняли, что автопроизводитель вынужден поднимать цены из-за проблем с поставками запчастей и нехватки готовых автомобилей в дилерских центрах.