Раскрыта дата начала продаж кроссовера «Москвич 8»

Autonews: Продажи кроссовера «Москвич 8» начнутся на следующей неделе

Продажи кроссовера «Москвич 8» начнутся на следующей неделе. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Autonews.

Скорый запуск продаж подтвердили и в пресс-службе «Москвича». Реализация автомобилей начнется в самое ближайшее время, добавили там, не назвав при этом более точных сроков.

Старт продаж кроссовера «Москвич 8» несколько раз откладывался. Сначала представители московского автомобильного завода (МАЗ) заявили, что выпуск стартует осенью 2024-го, а затем начало продаж перенесли на конец того же года. Зимой 2025-го появлялись новости о том, что кроссовер появится в продаже весной, но и эти сведения не подтвердились.

МАЗ показал серийный вариант нового семиместного кроссовера «Москвич 8» в апреле прошлого года. Тогда уточнялось, что он представляет собой вариацию китайского JAC X8 Plus с измененными шильдиками, бензиновым двигателем и семиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Ранее коммерческий директор концерна «Москвич» Максим Златокрылец спрогнозировал рост продаж автомобилей завода в 2025 году. Объем продаж может прибавить 29-48 процентов в сравнении с показателем, запланированным на 2024 год, и достичь 35-40 тысяч единиц, комментировал он в августе прошлого года. Одним из факторов, способствующих росту продаж, глава МАЗа называл выход на рынок нового кроссовера «Москвич 8».

