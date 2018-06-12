Родившаяся без части мозга девочка умерла в 10 лет

Жительница Самоа Мираклентина Джули Нанай (Miracletina Julie Nanai), появившася на свет с серьезными патологиями, умерла в возрасте 10 лет. Об этом сообщает The Daily Mail.

Нанай родилась в сентябре 2007 года без части мозга: ее глаза всегда были закрыты. Врачи предсказывали, что девочка проживет всего несколько часов и предлагали ее отцу Микаэле дать ей умереть, однако мужчина не позволил это сделать.

Он рассказал, что провел с ребенком в больнице несколько дней. К удивлению местных докторов, Мираклентина дышала даже через четверо суток. «Я наклонился и сказал ей, что ухожу, и она повернулась ко мне, когда я прошептал ей это на ухо. Я никогда не забуду этот день», — поделился воспоминаниями отец.

Мужчина также вспомнил, что тайно пронес в больницу две бутылки молока, чтобы покормить дочь, пока та лежала в клинике. Позднее отец научился определять по запаху и по плачу, когда ребенок был голодным.

«Я так скучаю по ней, и когда вспоминаю ее, мое сердце просто разбивается», — добавил Наанай.

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