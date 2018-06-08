Трехлетний китаец скормил новорожденному брату три шурупа

В Китае новорожденный ребенок чуть не умер после того, как трехлетний брат накормил его шурупами. Как сообщает Daily Mail, их матери в тот момент не было дома.

Инцидент произошел 5 июня в городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань. Китаянка оставила дома двух своих детей, так как решила, что старший брат сможет присмотреть за месячным младенцем. Однако когда она вернулась домой, то обнаружила, что у малыша изо рта идет пена. Женщина немедленно отнесла его в больницу, где ребенку сделали рентген и обнаружили в желудке три шурупа.

Врачи предложили матери провести операцию по их извлечению, но предупредили, что трубка эндоскопа может быть слишком широкой для новорожденного. Более узкий инструмент они не могли использовать, так как он не смог бы втянуть шурупы. «Иначе нам бы пришлось проводить операцию на желудке, а это гораздо более рискованно», — объяснила доктор Ли.

Медикам удалось достать шурупы, более того, эндоскопия показала, что в пищеварительном тракте младенца нет порезов. Сейчас ребенок восстанавливается после операции.

Брат объяснил, что «просто решил покормить его шурупами». Доктор Ли посоветовала матери впредь не просить столь маленького ребенка приглядывать за младенцем.

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