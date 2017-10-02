Аргентинский мальчик случайно проглотил пищалку и загудел

В аргентинской провинции Тукуман в больницу привели восьмилетнего мальчика, который проглотил пищалку от игрушки. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Она застряла в дыхательном горле ребенка и издавала гудок при каждом вдохе. Чтобы извлечь инородное тело, понадобилось хирургическое вмешательство.

Видео, опубликованное врачом, приобрело вирусную популярность в Аргентине. Его посмотрели более 6,6 миллиона раз.

В 2014 году сообщалось, что житель румынского города Бакэу на спор проглотил вилку, после чего попал в больницу.