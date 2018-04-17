Из китайца извлекли проглоченную 20 лет назад зажигалку

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В Китае врачи извлекли из пациента зажигалку, которую тот проглотил 20 лет назад. На видеозапись с операции обратил внимание новостной портал UPI.

Операция проводилась в городе Чэнду, провинция Сычуань. Видео было снято специальной камерой, введенной в организм мужчины. При помощи нее врачи искали, где находится проглоченная зажигалка. По словам докторов, им удалось достать зажигалку только со второго раза. Операция заняла всего 10 минут.

Мужчина сообщил врачам, что нечаянно проглотил предмет еще в прошлом столетии, но не обращался за медицинской помощью, потому что раньше его ничего не беспокоило. Теперь же он страдает от боли в животе и кровавого стула.

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