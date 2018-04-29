Общежитие в Австралии эвакуировали из-за гнилого фрукта

Студентов и преподавателей университета Мельбурна (Австралия) эвакуировали из-за сообщения о странном запахе, сообщается на сайте пожарной службы штата Виктория.

Экстренное сообщение поступило из университетского городка около 15:00 по местному времени. По словам свидетелей, неприятный запах распространялся их библиотеки общежития. Было начато расследование, поскольку на территории учебного заведения хранятся потенциально опасные химические вещества.

После эвакуации пожарные обследовали территорию и выяснили, что источником был испорченный фрукт — дуриан. Он лежал в шкафу, а запах от него распространился по кампусу через систему вентиляции.

Университет снова открыт. Управление охраны окружающей среды проводит проверку и выясняет, правильно ли там организовано хранение и вывоз отходов.

Дуриан — род растений семейства Мальвовые, растет в тропических лесах Юго-Восточной Азии. У фрукта очень сильный неприятный запах, который напоминает смесь тухлого лука, сыра и скипидара. Из-за этого в некоторых странах запрещено приносить дуриан в общественные места и везти в транспорте.

По данным ученых, на специфический аромат влияет определенный набор генов. Исследователи идентифицировали новый класс генов — MGL (метионин гамма-лиазы). Они контролируют синтез веществ, называемых летучими сернистыми соединениями. Эти молекулы отвечают за запах фекалий, тухлой капусты или яиц, гниющего мяса и другие резкие ароматы.

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