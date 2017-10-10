Объяснена невыносимая вонь дуриана

Группа исследователей из Сингапура расшифровала геном дуриана — растения, чьи плоды имеют очень неприятный запах. В частности, были определены гены, отвечающие за специфический аромат фрукта. Статья ученых опубликована в журнале Nature Genetics. Пресс-релиз научной работы опубликован на сайте EurekAlert!.

Специалисты секвенировали, то есть установили структуру молекул ДНК, весь геном сорта дуриана Mao Shan Wang. Оказалось, что растение содержит 46 тысяч генов, что почти в два раза больше, чем у людей.

Исследователи сравнили активности генов в листьях, корнях и созревающих плодах, чтобы выяснить, какая часть ДНК может обуславливать запах. Они идентифицировали новый класс генов — MGL (метионин гамма-лиазы). Они контролируют синтез веществ, называемых летучими сернистыми соединениями (ЛСС). Эти молекулы отвечают за запах фекалий, тухлой капусты или яиц, гниющего мяса и другие резкие ароматы.

Ученые полагают, что ЛСС привлекают животных к дуриану, в результате чего они поедают плоды и способствует распространению семян.

Из-за сильного неприятного аромата в азиатских странах запрещено приносить дуриан в общественные места и везти в транспорте. Запах дуриана напоминает смесь тухлого лука, сыра и скипидара.