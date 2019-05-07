Бедняки наелись деликатесным мясом страуса перед постом

Благотворительная организация пакистанского города Карачи накормила малообеспеченных людей мясом страуса. Об этом сообщает агентство Reuters.

Волонтеры подали тушеное красное мясо более 500 местным жителям до начала поста в священный для мусульман месяц Рамадан. «Нам помогали обеспеченные люди. Как и в прошлом году, мы приготовили блюда, которые не по карману даже среднему классу, не говоря уже о малоимущих», — заявил генеральный секретарь организации Jafaria Disaster Management Cell (JDC) Зафар Аббас (Zafar Abbas).

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Представители JDC пожелали угостить пакистанцев блюдами высокой кухни, прежде чем верующие перестанут есть, пить и курить в светлое время суток. По данным издания, мясо страуса считается дорогим и крайне редким деликатесом в Пакистане.

Мусульмане высоко оценили поданную пищу. «Было вкусно. Я впервые попробовал [мясо страуса], — отметил Мохаммед Хуссейн (Mohammad Hussain). — Это было так питательно. Кажется, я наелся на ближайшие пару дней».

В конце апреля сообщалось, что житель американского города Ньютаун, штат Огайо, Делл Холл сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, и похудел на 20 килограммов. Холл начал поститься 6 марта и завершил в воскресенье, 21 апреля, в день католической Пасхи.

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