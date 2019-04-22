Променявший еду на пиво американец продержался 46 дней и стремительно похудел

Житель американского города Ньютаун, штат Огайо, Делл Холл (Del Hall) сумел выдержать 46 дней Великого поста, употребляя в пищу исключительно пиво, и похудел на 20 килограммов. Об этом он сообщил на своем YouTube-канале.

Холл начал поститься 6 марта и завершил в воскресенье, 21 апреля, в день католической Пасхи. Его вдохновил пример папских монахов из монастыря под Мюнхеном, которые в средние века во время поста питались исключительно пивом доппельбок собственного приготовления. Крепость напитка достигала до 12 градусов.

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Помимо пива Холл иногда пил несладкий чай, черный кофе без сахара и газированную воду, а также принимал мультивитамины. За день мужчина выпивал от двух до пяти бутылок пива. Он говорил, что не чувствовал ни голода, ни опьянения, однако иногда видел во сне еду.

В начале поста американец весил 132,6 килограмма.

В интервью порталу LADbible Холл заявил, что чувствует себя прекрасно и за время поста ни разу не сорвался. По окончании поста, в полночь, он съел костный бульон, чтобы подготовить желудок к твердой пище. Позже на встрече с друзьями, он отведал небольшую порцию гуакамоле.

Мужчина утверждает, что его здоровье улучшилось после поста. «Мой уровень холестерина, давление и сахар в крови упали», — признался Холл.

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