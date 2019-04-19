Пожилой любитель пива обошел 51 тысячу баров

В Великобритании пенсионер посетил 51695 пабов и поставил мировой рекорд. Об этом сообщает издание The Sun.

74-летний Брюс Мастерс (Bruce Masters) начал пить пиво с 15 лет. С тех пор он вел учет каждого стакана и потраченных на напитки денег, а также отмечал в блокноте каждый паб, где он побывал. Согласно подсчетам пенсионера, он выпил 42 тысячи стаканов пива и потратил на это 120 тысяч фунтов (около десяти миллионов рублей).

После того как мужчина вышел на пенсию в 1996 году, каждую неделю он посещал пабы в двух разных населенных пунктах. Часто Мастерс выпивает лишь половину стакана, чтобы успеть в как можно большее число баров.

«В среднем, я бываю в тысяче пабов каждый год и в 20 за неделю. За семь дней у меня уходит 40 фунтов (3,3 тысячи рублей) на пиво», — объясняет британец.

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Одним из основных критериев хорошего паба Мастерс считает чистый туалет, так как «посетитель проводит там много времени, если он пил».

На данный момент в Великобритании работает 39 тысяч пабов. Но так как одни заведения закрываются, а на их месте появляются новые, Мастерсу всегда есть куда пойти.

Мастерс уверен, что хобби его омолаживает — по его словам, окружающие часто говорят ему, что он выглядит на 60 лет. Мужчина мечтает дожить до 100 лет.

Благодаря таблице со всеми визитами в пабы, Мастерс стал мировым рекордсменом — его достижения признали эксперты из Книги рекордов Гиннесса.

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