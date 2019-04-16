Мужчина спас овцу-единорога от смерти при помощи пива

Житель Австралии увидел на бойне однорогую овцу и спас животному жизнь. Об этом сообщает информационный портал Seven News.

Майкл Фостер (Michael Foster) проезжал мимо бойни и случайно заметил среди стада овец необычную особь по кличке Джоуи (Joey). Посреди ее головы вырос один длинный рог. «Я тогда еще подумал: "ага, выглядит прямо как единорог"», — вспоминает бывший биржевой агент.

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Австралиец решил спасти Джоуи и выкупил ее у хозяина бойни за два ящика пива. Теперь мужчина планирует показать животное миру. «Мы устроим настоящее зрелище, и, кто знает, где мы окажемся. Может, в Голливуде, — говорит Фостер. — Я уверен, что дети будут рады увидеть живого единорога. Насколько могу знать, это единственная подобная особь в Австралии».

В 2017 году исландские фермеры обнаружили однорогого барана. Из-за странной внешности пастухи сперва приняли животное за козу. Старые фермеры, живущие в округе, приезжают к хозяйке, чтобы поглядеть на ее необычного барана по кличке Эйнхирнингур (Единорог).

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