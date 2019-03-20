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Авария с участием вора-«единорога» раскрыла его преступление

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Вор в бело-розовом костюме единорога ограбил магазин в Балтиморе, штат Мэриленд. Об этом сообщает The Baltimore Sun.

По данным полиции, 28-летний Джейкоб Рогге, вооруженный ломом, проник в супермаркет High's Dairy Store рано утром 16 марта. Злоумышленник украл деньги из кассы, а также взял сигареты с одной из полок. Затем Рогге и его сообщник, 27-летний Джозеф Свеззесе, скрылись с места преступления на автомобиле.

Задержать преступников удалось благодаря тому, что Рогге и Свеззесе попали в серьезное ДТП. Они выехали на встречную полосу, после чего их автомобиль врезался в несколько препятствий и остановился после удара о дерево. Воры были доставлены в больницу с серьезными травмами. Состояние одного из них оценивается как тяжелое.

Правоохранительные органы штата позднее опубликовали видеозапись ограбления магазина «единорогом», а также фотографию выброшенного в кусты костюма. По их мнению, Рогге избавился от улики до аварии.

Грабителям будет предъявлено обвинение в вооруженном нападении, ограблении и краже. Переодевавшегося в единорога вора ждет также судебный иск об уничтожении имущества.

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