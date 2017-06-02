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Весь мир любит единорога

Миллениалы помешались на всем, что связано с мифическим существом

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Фото: Jason Kempin / Getty Images

В мировой мифологии сотни загадочных существ, но лишь одному из них было суждено стать героем нашего времени. Количество публикаций в Instagram с хэштегом #unicorn («единорог») превысило пять миллионов. Радужному окрасу волшебного коня подражают изготовители еды и напитков, косметики и мебели. Девушки делают разноцветный макияж и красят прически в характерные пастельные тона. «Лента.ру» занялась поиском свидетельств и причин массового помешательства миллениалов на единорогах.

Единорог встречается в мифологии многих народов мира. Обычно он символизирует целомудрие, духовную чистоту и нравственные искания. Представляют его в виде коня c единственным рогом на лбу. Волшебное животное исполнит самое заветное желание поймавшего его человека, но поймать единорога очень трудно, это под силу разве что деве (девственнице).

По преданиям, волшебное существо белоснежного цвета, а его грива и хвост сияют жемчужным отливом. Но, согласно сказаниям, есть и другая разновидность единорогов — радужные. Такое животное обладает волшебной силой, позволяющей ему изменять погоду и создавать радугу. Именно этот подвид (по преданиям, невероятно редкий) стал тотемным животным целого поколения — совершенно неожиданно для всех.

Радужная окраска чудо-коня вдохновляет интернет-пользователей (а вслед за ними маркетологов) на создание предметов в похожих тонах. Согласно онлайн-фольклору, в колоре гривы и хвоста радужного единорога преобладают пастельные розовые, голубые, фиолетовые, зеленые и желтые тона. И, конечно, миниатюрный витой рог в той или иной форме присутствует в вещах и явлениях, вдохновленных мифическим созданием.

Красота

Зачем быть блондинкой или брюнеткой, если можно быть девушкой-радугой? Мода на разноцветные пастельные пряди не проходит второй год, и чем дальше — тем искуснее и оригинальнее становятся виды окрашивания и укладок.

Бьюти-индустрия тоже не осталась равнодушной к единорожьему буму. Например, марка Too Faced Makeup выпустила помаду, оттенок которой называется «слезы единорога». В футляре средство переливается голубым и бледно-лиловым, а на губах проявляется холодный розовый оттенок.

#regram @chloemorello: Tried 🦄 unicorn tears 🦄 lipstick by @toofaced today! Such a unique shade! #toofaced

A post shared by Too Faced Cosmetics (@toofaced) on

Для правильного волшебного макияжа нужны соответствующие кисти.

When your nails slay as much as your new brush set 💅🏼🦄 @tartecosmetics @sephoraaus 💗

A post shared by Hacked at 7 billion 😝 (@coco_mek) on

Еда

Для тех, кто ценит в пище аппетитный и эффектный внешний вид, мода на все радужное стала просто манной небесной. В соцсетях, особенно на YouTube и в Instagram, можно найти сотни рецептов, вдохновленных единорожьей тематикой. В приготовлении используются натуральные красители (ягоды, фрукты, овощи) и кулинарные краски, а также съедобные блестки, позолота, жемчужинки и так далее.

Например, немало идей для приготовления различных разноцветных сладостей.

Блог о еде The Indigo Kitchen предложил рецепт радужной лапши. Чтобы придать ей розовато-голубой оттенок, использовали красную капусту и лимон.

Happy Sunday everyone! This is a laid back rainbowl for a laid back day. I'm so proud of having it with my first nasturtium harvest! These blossoms are sooo good, you should definitely grow some if you haven't yet. • Today started out perfectly with a yoga session at the beach. I'm honestly feeling oh so grateful for living so close to the beach, especially since it seems to soothe my eczema. Do any of you know more about this? Should I take as many swims as possible to help me heal my skin? • Have a blessed Sunday everyone, do what feels good 👂🏽➡️❤️ • One Love • • • #vegan #vegansofig #foodporn #letscookvegan #plantbased #vegetarian #whatveganseat #instafood #buzzfeast #glowlean #EatForThePlanet #foodie #unicornnoms #f52grams #yahoofood #bestofvegan #feedfeed #thekitchn #huffposttaste #foodandwine #foods4thought #allerhande #gloobyfood @thefeedfeed #flatlaytoday #ThriveMags #tastetherainbow #rainbowl #unicornnoodles

A post shared by A.J. (@theindigokitchen) on

Настоящее гастробезумие породило появление в меню кофеен Starbucks Unicorn Frappuccino («Единорожье фраппуччино») — разноцветного холодного напитка с фруктовыми вкусами. Пользователи из разных стран завалили Instagram снимками с фотогеничным стаканом в руках.

Бомбочки

Для многих нет большего удовольствия, чем поваляться в ванне с ароматной «бомбой» из соды, соли, масел и безвредных красителей. Некоторые косметические марки уже предлагают «бомбы» в форме единорогов, придающие воде пастельную окраску. Но можно сотворить такую же штуку своими руками.

Единорог в интерьере

Одежда и предметы интерьера в единорожьей тематике — тоже не редкость.

Прямые отсылки к волшебному существу не обязательны: например, дизайнеров мебели вдохновляет не само волшебное животное, а перламутровые переливы его мифической… слюны.

По запросу unicorn spit («слюна единорога») сервис Pinterest выдает десятки изображений мебели, покрытой переливающейся краской.

Волшебный праздник

Молодожены из американского штата Вирджиния решили, что вся их свадьба должна пройти под эгидой единорога. Помимо декора в соответствующей тематике Джоди и Фрэнк раздобыли себе настоящего единорога (ну, почти). Главной звездой церемонии бракосочетания стал крохотный белый пони в радужном парике и с накладным рогом на лбу. Для VIP-гостя устроили маленький загон, на котором водрузили табличку: «Место для тисканья единорога».

Костюмчик единорога является популярным нарядом для Хэллоуина и костюмированных вечеринок.

Fancy af #unicorn

A post shared by Niklas NW (@nw_niklas) on

Причем не только для людей, но и для их питомцев.

Жертва единорога

Первая беда из-за моды на единорогов случилась с маленькой жительницей Канады. Девочка нашла на школьной площадке розовый пузырек с надписью «Молоко единорога», его содержимое пахло клубникой, но жидкость на самом деле предназначалась для вейпов и содержала никотин. Ребенка госпитализировали.

Единороги в современной культуре

Волшебные лошади с рогом на лбу вошли и в сленг. Согласно словарю современных выражений Urban Dictionary, в английском языке unicorn — это не только мифическое существо, но и:

— чрезвычайно красивая и популярная девушка, которую крайне сложно завоевать (поймать);
— человек бисексуальной ориентации, предпочитающий свободные отношения (без эмоциональной привязанности и физической верности).

Trying to look sassy whilst riding my unicorn.. 🦄🌈 #palmbeach #unicorn

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Современный единорог — это не просто мифическое создание, сегодня он олицетворяет еще и противоположность обычности, которую считают недостатком многие миллениалы. Недаром социологи называют их «поколением Питера Пэна» — за ребячливость и позднее взросление.

Надпись на мотиваторе: «Не будь обычным».

Юлия Верби

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