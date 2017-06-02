Весь мир любит единорога

В мировой мифологии сотни загадочных существ, но лишь одному из них было суждено стать героем нашего времени. Количество публикаций в Instagram с хэштегом #unicorn («единорог») превысило пять миллионов. Радужному окрасу волшебного коня подражают изготовители еды и напитков, косметики и мебели. Девушки делают разноцветный макияж и красят прически в характерные пастельные тона. «Лента.ру» занялась поиском свидетельств и причин массового помешательства миллениалов на единорогах.

Единорог встречается в мифологии многих народов мира. Обычно он символизирует целомудрие, духовную чистоту и нравственные искания. Представляют его в виде коня c единственным рогом на лбу. Волшебное животное исполнит самое заветное желание поймавшего его человека, но поймать единорога очень трудно, это под силу разве что деве (девственнице).

По преданиям, волшебное существо белоснежного цвета, а его грива и хвост сияют жемчужным отливом. Но, согласно сказаниям, есть и другая разновидность единорогов — радужные. Такое животное обладает волшебной силой, позволяющей ему изменять погоду и создавать радугу. Именно этот подвид (по преданиям, невероятно редкий) стал тотемным животным целого поколения — совершенно неожиданно для всех.

Радужная окраска чудо-коня вдохновляет интернет-пользователей (а вслед за ними маркетологов) на создание предметов в похожих тонах. Согласно онлайн-фольклору, в колоре гривы и хвоста радужного единорога преобладают пастельные розовые, голубые, фиолетовые, зеленые и желтые тона. И, конечно, миниатюрный витой рог в той или иной форме присутствует в вещах и явлениях, вдохновленных мифическим созданием.

Красота

Зачем быть блондинкой или брюнеткой, если можно быть девушкой-радугой? Мода на разноцветные пастельные пряди не проходит второй год, и чем дальше — тем искуснее и оригинальнее становятся виды окрашивания и укладок.

Бьюти-индустрия тоже не осталась равнодушной к единорожьему буму. Например, марка Too Faced Makeup выпустила помаду, оттенок которой называется «слезы единорога». В футляре средство переливается голубым и бледно-лиловым, а на губах проявляется холодный розовый оттенок.

#regram @chloemorello: Tried 🦄 unicorn tears 🦄 lipstick by @toofaced today! Such a unique shade! #toofaced A post shared by Too Faced Cosmetics (@toofaced) on Apr 21, 2017 at 6:59am PDT

Для правильного волшебного макияжа нужны соответствующие кисти.

When your nails slay as much as your new brush set 💅🏼🦄 @tartecosmetics @sephoraaus 💗 A post shared by Hacked at 7 billion 😝 (@coco_mek) on May 30, 2017 at 11:43pm PDT

Еда

Для тех, кто ценит в пище аппетитный и эффектный внешний вид, мода на все радужное стала просто манной небесной. В соцсетях, особенно на YouTube и в Instagram, можно найти сотни рецептов, вдохновленных единорожьей тематикой. В приготовлении используются натуральные красители (ягоды, фрукты, овощи) и кулинарные краски, а также съедобные блестки, позолота, жемчужинки и так далее.

Например, немало идей для приготовления различных разноцветных сладостей.

Блог о еде The Indigo Kitchen предложил рецепт радужной лапши. Чтобы придать ей розовато-голубой оттенок, использовали красную капусту и лимон.

Настоящее гастробезумие породило появление в меню кофеен Starbucks Unicorn Frappuccino («Единорожье фраппуччино») — разноцветного холодного напитка с фруктовыми вкусами. Пользователи из разных стран завалили Instagram снимками с фотогеничным стаканом в руках.

Бомбочки

Для многих нет большего удовольствия, чем поваляться в ванне с ароматной «бомбой» из соды, соли, масел и безвредных красителей. Некоторые косметические марки уже предлагают «бомбы» в форме единорогов, придающие воде пастельную окраску. Но можно сотворить такую же штуку своими руками.

Единорог в интерьере

Одежда и предметы интерьера в единорожьей тематике — тоже не редкость.

Прямые отсылки к волшебному существу не обязательны: например, дизайнеров мебели вдохновляет не само волшебное животное, а перламутровые переливы его мифической… слюны.

По запросу unicorn spit («слюна единорога») сервис Pinterest выдает десятки изображений мебели, покрытой переливающейся краской.

Волшебный праздник

Молодожены из американского штата Вирджиния решили, что вся их свадьба должна пройти под эгидой единорога. Помимо декора в соответствующей тематике Джоди и Фрэнк раздобыли себе настоящего единорога (ну, почти). Главной звездой церемонии бракосочетания стал крохотный белый пони в радужном парике и с накладным рогом на лбу. Для VIP-гостя устроили маленький загон, на котором водрузили табличку: «Место для тисканья единорога».

Костюмчик единорога является популярным нарядом для Хэллоуина и костюмированных вечеринок.

Fancy af #unicorn A post shared by Niklas NW (@nw_niklas) on May 31, 2017 at 5:34am PDT

Причем не только для людей, но и для их питомцев.

Фото: Mark Makela / Reuters

Жертва единорога

Первая беда из-за моды на единорогов случилась с маленькой жительницей Канады. Девочка нашла на школьной площадке розовый пузырек с надписью «Молоко единорога», его содержимое пахло клубникой, но жидкость на самом деле предназначалась для вейпов и содержала никотин. Ребенка госпитализировали.

Единороги в современной культуре

Волшебные лошади с рогом на лбу вошли и в сленг. Согласно словарю современных выражений Urban Dictionary, в английском языке unicorn — это не только мифическое существо, но и:

— чрезвычайно красивая и популярная девушка, которую крайне сложно завоевать (поймать);

— человек бисексуальной ориентации, предпочитающий свободные отношения (без эмоциональной привязанности и физической верности).

Trying to look sassy whilst riding my unicorn.. 🦄🌈 #palmbeach #unicorn A post shared by Olivia Widdas (@livrose7) on May 31, 2017 at 5:35am PDT

Современный единорог — это не просто мифическое создание, сегодня он олицетворяет еще и противоположность обычности, которую считают недостатком многие миллениалы. Недаром социологи называют их «поколением Питера Пэна» — за ребячливость и позднее взросление.

Надпись на мотиваторе: «Не будь обычным».