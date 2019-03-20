Американцы нашли посреди поля набитый пивом холодильник и поблагодарили небеса

Два американца обнаружили полный пива холодильник посреди затопленного поля. Об этом сообщает информационный портал Lincoln Journal Star.

В воскресенье, 17 марта, Кайл Симпсон (Kyle Simpson) и Гейленд Стауффер (Gayland Stouffer) шли через поле к дороге после того, как целый день убирались в хижине у одного из них. Здание, расположенное на реке в округе Батлер, штат Небраска, пострадало из-за недавнего потопа.

В 45 метрах от дороги Стауффер заметил небольшой холодильник. Из любопытства мужчина открыл его и обнаружил, что тот заполнен холодным пивом. Друзья выпили по одной банке и забрали холодильник себе. «Это был подарок, посланный небесами, и мы были рады насладиться им», — отметил Симпсон.

На следующий день американцы опубликовали фотографию и пост с рассказом о случившемся в социальных сетях. Всего за несколько часов они набрали более 7,5 тысячи лайков. Комментаторы шутливо называли холодильник «волшебным».

Фотографию увидел и владелец холодильника Брайан Хили (Brian Healy). Устройство показалось мужчине знакомым, тем более что пиво в нем было именно тех марок, что любит его семья. Холодильник перевезли в хижину на реке из квартиры после пожара, так как он пропах дымом. Когда дом разрушило из-за наводнения, он уплыл по течению в поле.

Хили связался с Симпсоном, и тот обещал вернуть ему холодильник вместе с оставшимся содержимым.

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