Грузовик с 80 000 банок пива перевернулся и посеял панику

Водитель грузовика не справился с управлением и разбросал на дороге 80 тысяч банок пива, чем привлек внимание любителей алкоголя. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Авария произошла 11 января в Пхукете. 58-летний Сомпорн Примьярус (Somporn Primjarus) перевозил коробки с пивом Leo на склад. Грузовик снес несколько уличных лавок с продуктами, повредил находящиеся поблизости автомобили и витрину магазина, что вызвало хаос в районе.

«Я был всего в километре от логистического центра. Я не знаю, как это произошло. Возможно, мне помешала плохая видимость на дороге», — объяснил Примьярус, добавив, что автомобиль перевернулся, когда входил в поворот. Узнав о происшествии, сотни жителей Таиланда ринулись к месту, чтобы забрать как можно больше алкогольной продукции.

В результате местная полиция арестовала четырех человек. На данный момент ведется расследование аварии и последующих случаев воровства.

В декабре 2018 года сообщалось, что долгожитель из американского города Макмюррей, штат Пенсильвания, получил на 101-й день рождения щедрый подарок от производителя любимого пива. С 15 лет мужчина выпивал по банке Coors Light каждый день ровно в четыре часа вечера. В интервью в честь 101-летия он заявил, что секретом своего долголетия считает пиво.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!