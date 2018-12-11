Пивовары завалили столетнего ветерана подарками за любовь к пиву

Долгожитель из американского города Макмюррей, штат Пенсильвания, получил на 101-й день рождения щедрый подарок от производителя любимого пива. Об этом пишет Fox News.

Ветеран Второй мировой войны Эндрю Славоник (Andrew Slavonic) всю жизнь пил пиво Coors, а 15 лет назад перешел на Coors Light. С тех пор он выпивает по банке каждый день ровно в четыре часа вечера. В интервью в честь 101-летия он признался, что считает секретом своего долголетия именно пиво.

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Об этом узнали в компании MillerCoors, которая выпускает Coors Light. Фирма решила поддержать верного клиента и прислала Славонику подарки: холодильник, под завязку заполненный его любимым пивом, а также шапки, свитеры и толстовки для него и его родственников. Кроме того, его пригласили в штаб-квартиру MillerCoors в Колорадо для экскурсии по пивоваренному заводу.

Сын долгожителя рассказал Fox News, что отец был шокирован таким вниманием, но остался очень доволен. Он заметил, что нужно было видеть выражение его лица, когда ему сообщили о подарках.

В ноябре сообщалось, что в Великобритании отметили 102-летие одни из самых старых близнецов страны — Филлис Джонс и Ирен Крамп. Сестры объяснили свое долголетие тем, что едят много рыбы и запивают ее крепким алкоголем, но выпивают не больше двух стопок за раз.

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