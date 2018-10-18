Столетняя старушка объяснила долголетие каплей секретного ингредиента в чае

Британская долгожительница Бетти Ньюшем (Betty Newsham) объяснила свое долголетие тем, что каждый день добавляла в чай немного бренди. Об этом сообщает издание Metro.

Ньюшем отпраздновала 101-й день рождения 14 октября. Женщина с рождения живет в городе Шеффилд, графство Саут-Йоркшир. Как правило, она ходит на занятия по танцам четыре раза в неделю и обожает путешествовать.

Во время Второй мировой войны Ньюшем изготавливала детали для самолетов. Она призналась, что очень любила работать, но ей пришлось временно уйти с завода из-за рождения дочери. «Я ощущаю себя все такой же юной девушкой. Но все изменилось в Шеффилде: здания стали выше, а машин — больше. И люди стали не такими добрыми, раньше у них было больше времени друг на друга», — рассказала она.

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Говоря о своем секрете долголетия, старушка подчеркнула, что немного бренди стоит добавлять только в первую чашку чая в день.

Дочь Ньюшем Лоррейн Кук (Lorraine Cooke) рассказала, что мать заботилась не только о семье, но и обо всех соседях: «Она постоянно ходила за покупками и убиралась у всех, кому была нужна помощь». Долгожительница живет в одиночестве и отказывается переезжать в Америку к дочери, так как привыкла к своей квартире.

Ньюхем прожила со своим мужем 45 лет, он умер в 1984 году.

Сейчас старушка временно не может выходить из дома из-за перелома ключицы и двух ребер после падения. По словам Кук, матери сильно не хватает занятий по танцам и общения — раньше Ньюхем садилась на автобус и каталась по городу, чтобы просто побыть среди людей. Чтобы бабушке не было так одиноко, к ней каждый день приходят друзья.

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