Столетняя француженка объяснила свое долголетие «рюмкой кое-чего»

Самая пожилая барменша Франции раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает BBC News.

«Никогда не есть фрукты. И никогда не пить молоко или йогурт, — рассказала жительница города Исберг Мари-Лу Вирт (Marie-Lou Wirth), недавно отметившая столетний юбилей. — Запиваю еду водой. И рюмкой кое-чего еще... но в меру. Если бы много пила, то сейчас бы меня тут не было».

Вирт родилась в 1917 году. В 14 лет она стала работать в баре, который открыли ее родители. Заведение работает до сих пор, и Мари-Лу по-прежнему стоит за стойкой, но былых завсегдатаев почти не осталось. «Я похоронила их всех. Они умерли раньше меня. А молодежь сюда не заходит, — сетует она. — Кому охота смотреть на старуху».

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По мнению юбилярши, прежде Исберг был более оживленным местом. «Жизнь была другой. Тогда в городе было 100 бистро. Теперь осталось только четыре. Было шесть тысяч фабричных рабочих. Теперь только 200, — рассказывает она. — У фабрики каждый день танцевали под механическое пианино. Бросаешь две монетки, дергаешь рычаг. И люди танцевали. Теперь всего этого нет».

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