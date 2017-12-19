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Американка дожила до ста лет благодаря чизбургерам

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Жительница города Ноблсвилл (штат Индиана, США) Дороти Флетчер (Dorothy Fletcher) готовится к празднованию 100-го дня рождения и утверждает, что секрет ее долголетия кроется в регулярном употреблении фастфуда. Об этом сообщает Indy Star.

Женщина практически каждый день посещает ресторан быстрого питания и всегда появляется там в утонченной шляпке с вуалью и идеальным маникюром, отмечает издание. Долгожительница уверяет, что не собиралась доживать до ста лет и не следовала каким-то специальным правилам.

Из фастфуда она предпочитает чизбургеры, картофель фри и газировку.

Владелец McDonald's в Ноблсвилле предложил Флетчер отпраздновать юбилей, который наступит 23 декабря, в своем заведении и подарил ей карту VIP-клиента. Он надеется, что его самый старый клиент придет в ресторан и через 20 лет.

Флетчер рассказывает, что в молодости много готовила для своих детей, но сейчас предпочитает варить только кофе, которым она запивает шоколадные батончики. Ее невестка не разделяет восхищения по поводу увлечения Флетчер фастфудом и постоянно водит женщину по врачам.

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