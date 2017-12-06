Назван главный фактор долголетия

Международная группа генетиков выяснила, что продолжительность жизни человека в большей степени зависит от влияния окружающей среды, чем от генов. К такому выводу ученые пришли, определив, как с возрастом меняется эпигенетическая регуляции генома близнецов. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

Метилирование ДНК является одним из факторов старения человека. При нем происходит модификация молекулы ДНК без изменения нуклеотидной последовательности, что позволяет отнести этот процесс к эпигенетической регуляции. К цитозину в составе СpG-динуклеотида (цитозин-гуанин) присоединяется метильная группа (СН 3 ), что может приводить к подавлению функций определенных генов. Показано, что с возрастом картина метилирования генома изменяется. Например активируются гены, способствующие нейродегенерации, и подавляется та ДНК, что препятствует атеросклерозу.

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Считается, что картина метилирования зависит от наследственных факторов. Однако ученые провели долговременное исследование которое позволило определить, какая доля этого вида эпигенетической регуляции определяется окружающей средой. Для этого они воспользовались близнецовым методом, который заключался в выявлении эпигенетических различий между близнецами, живущими в Швеции.

Средний возраст участников, численностью 385 человек, составил 69 лет. У добровольцев в течение 20 лет брали образцы крови, из которых выделялась ДНК. Генетический материал анализировали, выявляя метилированные СpG-динуклеотиды. Исследователи определили 1316 сайтов метилирования, которые связаны с возрастом, при этом ни один из них не зависел от наследственных факторов. Наоборот, с течением времени картина метилирования у близнецов-родственников становилась все более различной.

По словам ученых, результаты исследования указывают на то, старение человека сильно зависит от стохастических (случайных) эффектов и факторов окружающей среды, а не генов. Таким образом, продолжительность жизни можно значительно увеличить, употребляя, например, здоровую пищу или занимаясь физическими упражнениями.