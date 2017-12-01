Раскрыт способ продления жизни

Международная группа исследователей под руководством ученых из Университетского колледжа Лондона выяснила, что ограничение активности фермента РНК-полимеразы III (Pol III), встречающегося у всех животных, включая человека, позволяет продлить жизнь. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Phys.org.

РНК-полимераза III участвует в синтезе рибосомальных РНК и транспортных РНК на основе цепей ДНК. Таким образом, она необходима для сборки белковых молекул и роста клетки. Предполагалось, что она также связана с процессами старения.

Биологи ингибировали полимеразу с помощью различных методов, включая отключение кодирующего ее гена и метода РНК-интерференции, когда небольшие молекулы РНК связываются с продуктом гена и способствуют его разрушению.

Ученые показали, что уменьшение активности Pol III на 10 процентов у взрослых мух и червей увеличивало продолжительность жизни. Исследователи считают, что механизм связан с действием иммунодепрессанта рапамицина, который, как известно, также продлевал жизнь у лабораторных животных. Pol III способствует росту клеток и ускоряет их старение в ответ на сигналы, которые подавляются рапамицином.