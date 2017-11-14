Назван замедляющий старение продукт

Исследователи из Университета штата Пенсильвания выяснили, что в белых грибах (Boletus edulis) содержатся антиоксидантные вещества, способные улучшить состояние здоровья и замедлить старение. Об этом сообщает издание MedicalNewsToday.

Антиоксидантами называются соединения, которые контролируют уровень активных форм кислорода (АФК), включая свободные радикалы в клетках, уменьшая скорость окислительно-восстановительных реакций. Эти вещества предотвращают повреждения ДНК, клеточных мембран и необходимых для жизни клеток молекул.

Биологи обнаружили, что белые грибы являются источником эрготионеина — соединения, входящего в состав эритроцитов и являющегося антиоксидантом. Кроме того, в тканях этих организмов были найдены высокие уровни глутатиона, определяющего окислительно-восстановительную среду внутри клеток.

Согласно свободнорадикальной теории, старение происходит из-за накопления нанесенных свободными радикалами повреждений внутри клеток. Считается, что антиоксиданты, обезвреживающие радикалы, способствуют омоложению организма. С другой стороны, АФК необходимы для процесса уничтожения дефектных клеток. Таким образом, активные формы кислорода препятствуют возникновению злокачественных клеток.