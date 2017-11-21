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Раскрыт способ остановить старение мозга

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Группа исследователей под руководством психиатра Джерри Эдвардса (Jerri Edwards) из Университета Южной Флориды выяснила, что игры для тренировки когнитивных способностей помогают остановить старение мозга. Показано, что увеличение скорости обработки информации предотвращает наступление слабоумия. Об этом сообщает издание Science Alert.

Ученые проанализировали данные, полученные в ходе долговременного исследования ACTIVE (англ. Advanced Cognitive Training in Vital Elderly), в котором в течение 10 лет участвовали 2802 пожилых человека в возрасте до 84 лет. Добровольцев разделили случайным образом на четыре группы, в одной из которых испытуемые не занимались упражнениями. В трех других группах испытуемые тренировали память, логику или скорость обработки информации.

Каждый участник в опытной группе прошел 10 часовых сессий обучения в течение 5-6 недель. На 11-й и 35-й месяц половина испытуемых проходила дополнительные сессии обучения. За все время исследования оценка когнитивных способностей добровольцев проводилась пять раз (на 1-й, 2-й, 3-й, 5-й и 10-й годы).

Только 1220 участников завершили 10-летний курс обучения и обследований. У 260 людей развилась деменция, однако у тех, кто тренировал скорость обработки информации, риск появления слабоумия был на 29 процентов ниже по сравнению с контрольной группой. Другие типы упражнений оказались неэффективными в профилактике деменции.


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