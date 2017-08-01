У шимпанзе нашли признаки человеческого слабоумия

В мозге пожилых шимпанзе могут образовываться амилоидные бляшки, характерные для болезни Альцгеймера. Это выяснили ученые из Северо-восточного медицинского университета штата Огайо в США. При этом остается неясным, ухудшаются ли когнитивные способности обезьян. Статья исследователей опубликована в журнале Neurobiology of Aging. Об этом сообщает издание New Scientist.

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При болезни Альцгеймера (синильной деменции) в мозговых тканях человека в больших количествах образуются короткие белковые молекулы, называемые бета-амилоидами. Они образуют нерастворимые скопления — амилоидные бляшки, накопление которых, согласно одной из гипотез, является причиной болезни. При этом бляшки вызывают изменения в тау-белках, которые также спутываются друг с другом.

Ученые исследовали мозги, извлеченные у 20 шимпанзе возрастом 37-62 года (в среднем эти обезьяны доживают до 50 лет). Они изучили неокортекс (отвечает за высшие нервные функции) и гиппокамп (участвует в формировании эмоций и памяти). Специалисты обнаружили бета-амилоидные бляшки и спутанные тау-белки в мозге 12 приматов. Причем чем старше была обезьяна, тем большее количество бляшек присутствовало в ее нервных тканях.

Однако исследователи не нашли признаков деменции у шимпанзе. По словам ученых, это может объясняться тем, что аномальные белки являются не причиной болезни Альцгеймера, а ее побочным продуктом. Будущие работы должны помочь выяснить, есть ли различия между обезьянами и человеком, которые делают последнего восприимчивым к слабоумию.