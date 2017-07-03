С помощью смартфонов начнут бороться со слабоумием

Группа ученых из Кембриджского университета разработала мобильное приложение, которое позволяет снизить риск развития слабоумия. Работа была опубликована в журнале The International Journal of Neuropsychopharmacology.

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Специалисты придумали новый способ улучшения памяти у людей, страдающих умеренным когнитивным расстройством. Авторы работы описывают недуг как «переходный период между "здоровым старением" и деменцией». Классические методы борьбы с ним подвергаются критике из-за того, что пациент быстро начинает скучать во время выполнения упражнений и теряет мотивацию.

Поэтому ученые создали игру для мобильного устройства, в которой пациентам нужно выполнять задания и зарабатывать монетки. Всего в исследовании приняли участие 42 человека с умеренными когнитивными расстройствами. Часть из них на протяжении четырех недель выполняла задания на гаджете, тогда как остальные — посещали клинику для выполнения упражнений.

Результаты исследования показали, что в игровой форме пациенты быстрее справлялись с заданиями, допускали на треть меньше ошибок и улучшили показатели памяти на 40 процентов.