Названо неожиданное преимущество высокого кровяного давления

Американские ученые показали, что высокое кровяное давление в преклонном возрасте связано с низким риском развития старческого слабоумия. Соответствующее исследование опубликовано в Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association, кратко о нем сообщает EurekAlert!

Медики обнаружили связь между высоким кровяным давлением, особенно если оно развилось в 80 лет и старше, и снижением риска появления слабоумия после 90 лет. К своим выводам ученые пришли, наблюдая за 559 людьми, каждый из которых был старше 90 лет. За время обследования у примерно 40 процентов его участников (224 человек) было диагностировано слабоумие.

Между тем, число людей с таким диагнозом было меньше среди тех, у кого в 80-89 лет стали наблюдаться случаи высокого кровяного давления. По сравнению с пожилыми, у которых не регистрировалась такая особенность, у этих людей в среднем на 42 процента реже развивалось слабоумие. Среди участников обследования, у которых случаи высокого кровяного давления стали появляться после 90 лет, риск развития слабоумия был еще меньше — в среднем на 63 процента.

«Новые данные свидетельствуют, что некоторые факторы риска развития деменции могут меняться в течение жизни, — сказала соавтор публикации Мария Каррильо. — Мы уже видели аналогичные результаты в прошлых исследованиях, сравнивающих массу тела и риск развития слабоумия у пожилых людей».

Согласно данным, полученными другими учеными еще в 2008 и 2009 годы, лишняя масса тела в преклонном возрасте также связана с малым риском развития слабоумия.

Наиболее вероятной причиной существования наблюдаемых связей специалисты назвали то, что высокое кровяное давление, как правило встречающееся у людей с избыточным весом, способно в преклонном возрасте поддерживать интенсивный кровоток в головном мозге на должном уровне.