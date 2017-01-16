Предложен способ похудения без диет и упражнений

Психолог Наталья Лоуренс из Эксетерского университета (Великобритания) совместно с коллегами предложила простой способ похудения. Об этом сообщает издание The Telegraph.

Для похудения, по словам Лоуренс, достаточно воспользоваться созданным ею мобильным приложением. В нем пользователю предлагаются изображения еды, из которых нужно выбрать полезные для здоровья продукты.

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По мнению Лоуренс, ежедневных десятиминутных тренировок с приложением достаточно, чтобы калорийность ежесуточного рациона снизилась в среднем на 200 килокалорий.

Психолог отмечает, что работа приложения основана на нейробиологии, согласно которой люди склонны выбирать более жирную и сладкую пищу, поскольку она запускает систему вознаграждения в головном мозге, стимулирующую производство дофамина и эндорфинов. Созданная же Лоуренс и ее коллегами программа позволяет формировать иные предпочтения.

Эффективность работы приложения ученые проверили на 83 взрослых добровольцах, которые в течение семи дней четыре раза использовали программу. За это время им удалось похудеть и в среднем на 220 килокалорий снизить пищевую ценность суточного рациона.