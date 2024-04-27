Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
17:05, 27 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 28 по 30 апреля
СюжетПожар в Крыму

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Так, с воскресенья по вторник, с 28 по 30 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея выше 2000 метров будет лавиноопасно.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — отметили в МЧС. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Высокий риск возникновения пожаров сохранится в западных и восточных районах полуострова в субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Обсудить
      Последние новости

      Главком ВСУ признал сложную ситуацию на поле боя. Киев снова попросил у Запада ракеты и технику

      Потерпевшие от теракта в «Крокусе» подали заявление на МЧС

      Китай отправил большое количество военных самолетов к берегам Тайваня

      Певица Бьянка раскрыла подробности пластики фразой «выкачали 3,8 литра жира»

      В России высказались об отказе РПЦ инициировать пасхальное перемирие с Украиной

      Украине предрекли проблемы с Западом из-за ударов по НПЗ России

      НАСА до сих пор не решило проблему теплозащитного экрана корабля Orion

      «Алые паруса» в Петербурге пройдут 28 июня

      В России увеличились накопления в пенсионной системе

      Жителей Стамбула предупредили о риске мощного землетрясения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше