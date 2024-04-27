Россиян предупредили о надвигающейся на Краснодарский край опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 28 по 30 апреля

На территории Кубани объявили штормовое предупреждение. О надвигающейся на популярный у туристов регион опасности заявили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Так, с воскресенья по вторник, с 28 по 30 апреля, в горах Кубани (исключая муниципальное образование города Сочи) и Республики Адыгея выше 2000 метров будет лавиноопасно.

В связи с этим спасатели напомнили гостям и жителям региона о необходимости соблюдения мер безопасности. «При сходе лавины — бегите в сторону (вбок), чтобы уйти с ее пути, — отметили в МЧС. — При попадании под лавину или обвал постарайтесь укрыться под скалой, за стволом большого дерева».

Ранее в Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Высокий риск возникновения пожаров сохранится в западных и восточных районах полуострова в субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля.