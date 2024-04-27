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12:04, 27 апреля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС Крыма объявило штормовое предупреждение на 27 и 28 апреля
СюжетПожар в Крыму

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Крыму объявили штормовое предупреждение из-за чрезвычайной пожарной опасности. Об угрожающем полуострову явлении сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Высокий риск возникновения пожаров сохранится в западных и восточных районах Крыма в субботу и воскресенье, 27 и 28 апреля. «С 17 апреля на территории всего полуострова установлен особый противопожарный режим», — напомнили в ведомстве.

Спасатели предупредили жителей и гостей региона, что в этот период нельзя разводить костры и проводить огнеопасные работы, в том числе сжигать мусор.

Крым занял четвертое место в топе самых популярных мест для поездок на майские праздники. Спрос российских туристов на отдых там в начале мая вырос в два раза.

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      Мария Борисова
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