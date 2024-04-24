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20:04, 24 апреля 2024Путешествия

Российские туристы соскучились по Крыму

АТОР: спрос россиян на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Спрос российских туристов на отдых в Крыму на майские праздники вырос в два раза. О том, что отечественные путешественники соскучились по этому направлению, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным туроператора «Алеан», в 2024 году Крым занял четвертое место в топе самых популярных направлений на майские. В компании «Мультитур» отметили, что спрос растет из-за любви россиян к полуострову, «принятия ситуации» и появления новых логистических возможностей.

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Помимо этого, Крым остается самым бюджетным направлением на Черном море, добавили в АТОР. Так, туры туда в начале мая стоят почти на треть дешевле, чем путевки на курорты Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что к майским праздникам и летнему сезону на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов. По словам главы региона Сергея Аксенова, ожидание в очереди на проезд в часы пик составит примерно один час.

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      Алина Черненко
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