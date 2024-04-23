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15:11, 23 апреля 2024Путешествия

На Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов

Аксенов: на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов к праздникам
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

К майским праздникам и летнему сезону на Крымском мосту увеличат число досмотровых комплексов. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в настоящее время ожидание в очереди на проезд через мост в часы пик составляет примерно один час — кроме случаев, когда действует ракетная опасность.

«В остальном система безопасности пропуска через мост работает на высоком уровне, — добавил Аксенов. — При этом дорога из Ростовской области через исторические регионы полностью отремонтирована».

Ранее на территории Крыма объявили штормовое предупреждение. По данным местного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника, 23 апреля, по пятницу, 26 апреля, в центральных и восточных частях полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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      Фариза Бацазова
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