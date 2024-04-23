Россиян предупредили об угрожающей Крыму опасности

МЧС: на территории Крыма объявили штормовое предупреждение с 23 по 26 апреля

На территории Крыма объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному туристическому региону опасности заявили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, со вторника, 23 апреля, по пятницу, 26 апреля, в центральных и восточных частях полуострова сохранится чрезвычайная пожарная опасность. Она также ожидается в его западных районах и в Севастополе.

Спасатели отметили, что в этот период запрещается разводить костры и проводить пожароопасные работы с использованием открытого огня в лесах, природных экосистемах и на прилегающих к ним территориях.

«Лица, виновные в нарушении правил пожарной безопасности, в зависимости от характера нарушения и их последствий несут дисциплинарную, административную или уголовную ответственность», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее в апреле россиянин пошел на прогулку по берегу моря в Крыму и перепутал буек с ракетой. Турист по имени Дмитрий гостил у друзей в поселке Мирный и решил пройтись по побережью. В какой-то момент мужчина увидел в песке «нечто страшное».