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14:41, 10 апреля 2024Путешествия

Россиянин пошел на прогулку по берегу моря и увидел «нечто страшное» в песке

Mash: россиянин пошел на прогулку по берегу моря и перепутал буек с ракетой

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российский турист пошел на прогулку по берегу моря в Крыму и перепутал буек с ракетой. Об этом пишет Telegram-канал «Mash на волне».

По данным источника, россиянин по имени Дмитрий гостил у друзей в местном поселке Мирный и решил пройтись по побережью. В какой-то момент путешественник увидел в песке «нечто страшное», а именно странный объект с маркировкой «3» сбоку, который, по мнению мужчины, мог быть ракетой.

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Испуганный россиянин обратился к сотрудникам полиции. Прибывшие на место правоохранители выяснили, что неопознанным предметом оказался обыкновенный буек, который вынесло из воды штормом еще в конце ноября 2023 года.

«Так что, если вдруг окажетесь в тех краях и наткнетесь на эту штуковину, — не переживайте, — говорится в сообщении. — К лету пляж должны привести в порядок».

Ранее пилоты самолета с россиянами на борту заметили неопознанный предмет в небе. Непредвиденная ситуация произошла с летевшим из Ульяновска в Москву Boeing в воскресенье, 7 апреля. Члены экипажа увидели слева от лайнера шар белого цвета.

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      Фариза Бацазова
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