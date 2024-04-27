В Госдуме захотели ввести новый режим высылки мигрантов

В Госдуму внесли законопроект о новом режиме высылки нелегальных мигрантов

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий ввести новый режим высылки нелегальных мигрантов. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Документ подготовили представители всех пяти фракций нижней палаты парламента. Законопроект предлагает вводить режим высылки в отношении иностранцев, которые не имеют право находиться на территории России. В случае принятия инициативы, для попадающих под него мигрантов будет установлен запрет на выезд за пределы региона проживания или смену места жительства без уведомления МВД, а также на управление транспортом. заключение брака и приобретение имущества.