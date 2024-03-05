В Госдуме захотели ужесточить требования для получения российского гражданства

В ГД внесли проект об увеличении срока проживания в РФ для получения гражданства

В Госдуму внесли законопроект, ужесточающий ряд требований для получения гражданства Российской Федерации (РФ). Документ опубликован на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Авторы инициативы в лице депутатов от партии ЛДПР предлагают продлить до двух лет обязательный для получения вида на жительства (ВНЖ) срок проживания в России, а также до восьми лет — срок с момента выдачи ВНЖ до подачи заявления на гражданство. Таким образом, мигрантам, претендующим на российский паспорт, придется прожить в стране не менее 10 лет.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, в случае его принятия на упрощенную процедуру получения гражданства смогут рассчитывать иностранцы, заключившие контракт на службы в Вооруженных силах России и отслужившие не менее двух лет, за исключением случаев увольнения по состоянию здоровья.

Помимо этого, законопроект изменяет основание для прохождения процедуры получения гражданства в упрощенном порядке в связи с браком с россиянином и наличием общего ребенка. «Для использования указанного основания необходимо пребывание в браке не менее трех лет, а также чтобы общий ребенок был несовершеннолетним», — считают авторы документа.

В случаях, когда претендент на российский паспорт имеет детей, являющихся гражданами России, он сможет рассчитывать на упрощенную процедуру, если его сын или дочь проживают в стране не менее пяти лет.

Ранее президент России Владимир Путин изменил правила депортации мигрантов. Согласно подписанному им документу, лица без гражданства, подлежащие выдворению из страны, могут содержаться в специальных учреждениях не более 90 дней. Также в ряде случаев депортацию можно заменить штрафом до 50 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 200 часов.