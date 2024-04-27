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17:01, 27 апреля 2024Культура

Звезда «Папиных дочек» рассекретила роман с российским актером

Звезда «Папиных дочек» Мельникова сообщила о романе с актером Набатовым

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Звезда сериала «Папины дочки», 32-летняя актриса Дарья Мельникова рассекретила роман с российским актером Романом Набатовым. Кадры с возлюбленным она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Мельникова сняла на видео Набатова в домашней обстановке и наложила на ролик композицию So This Is Love. «Мы решили быть вместе до седых волос, а Роман поседел на первом году семейной жизни», — подписала публикацию актриса.

33-летний Набатов снимался в сериалах «Счастливы вместе», «На солнечной стороне улицы», «Краткий курс счастливой жизни», «До свидания, мальчики». Впервые на новые отношения Мельникова намекнула в феврале. С 2013 по 2021 годы актриса состояла в браке с актером Артуром Смольяниновым (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента; включен в список террористов и экстремистов), у экс-супругов имеются двое общих детей.

Ранее звезда «Папиных дочек» Елизавета Арзамасова сообщила о второй беременности от фигуриста Ильи Авербуха.

ЖЗЛ
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