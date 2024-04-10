Звезда «Папиных дочек» станет матерью во второй раз

Звезда «Папиных дочек» Арзамасова сообщила о второй беременности

29-летняя российская актриса и звезда сериала «Папины дочки» Елизавета Арзамасова станет матерью во второй раз. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артистка и ее супруг, 50-летний российский фигурист Илья Авербух, опубликовали видео, на котором Арзамасова показала округлившийся живот. Участие в ролике также принял двухлетний сын пары Лев, который во время записи признался, что рад пополнению в семье. О подробностях своего положения, а также о поле будущего ребенка исполнительница роли Галины Сергеевны предпочла не говорить.

«Ждем», — подписала ролик актриса.

Арзамасова и Авербух поженились в 2020 году, а в августе 2021 года у них родился ребенок. У спортсмена также есть старший сын, 20-летний Мартин Авербух, от первой супруги, фигуристки Ирины Лобачевой.

Ранее российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия отреагировала на слухи о третьей беременности.