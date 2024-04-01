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13:59, 1 апреля 2024Культура

Кети Топурия отреагировала на слухи о третьей беременности

Певица Кети Топурия подтвердила, что ждет третьего ребенка

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия отреагировала на слухи о третьей беременности. Соответствующая запись появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

В начале февраля источник из окружения исполнительницы заявил, что артистка ждет третьего ребенка. По словам инсайдера, Топурия и ее супруг, бизнесмен Лев Деньгов, давно планировали пополнение в семье. Тогда отмечалось, что Топурия находится на седьмом месяце беременности и родит весной этого года.

Певица подтвердила эту информацию, опубликовав фото с округлившимся животом. В комментариях поклонники звезды поздравили ее с грядущим пополнением в семье.

У Топурии и Деньгова есть общий трехлетний сын Адам. Помимо этого, певица воспитывает восьмилетнюю дочь Оливию от первого брака, а бизнесмен — сына Леонида и дочь Шошану от бывшей жены.

В марте сообщалось, что британский актер, звезда киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон впервые стал отцом.

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      Анастасия Астахова
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