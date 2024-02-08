StarHit: Кети Топурия станет матерью в третий раз

Российская певица и солистка группы «А-Студио» Кети Топурия станет матерью в третий раз. Об этом сообщает StarHit со ссылкой на источник из окружения исполнительницы.

По словам инсайдера, артистка и ее супруг, бизнесмен Лев Деньгов, давно планировали пополнение в семье и сейчас очень счастливы. Отмечается, что Топурия находится на седьмом месяце беременности и родит весной этого года.

«Кети продолжает периодически выступать на закрытых мероприятиях, но воздерживается от светских выходов и больших концертов. Знаю, что в декрет планирует уйти незадолго до родов, как было и в прошлый раз, сейчас они с мужем активно готовятся к долгожданному событию», — отметил источник.

У Топурии и Деньгова есть общий трехлетний сын Адам. Помимо этого, певица воспитывает 8-летнюю дочь Оливию от первого брака, а бизнесмен — сына Леонида и дочь Шошану от бывшей жены.

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