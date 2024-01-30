Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
15:28, 30 января 2024Культура

Звезда «Реальных пацанов» рассказала о беременности

Актриса Зоя Бербер рассказала, что беременна во второй раз от Белбородова
Зоя Бербер

Зоя Бербер. Кадр: Девятка ТВ / YouTube

Российская актриса Зоя Бербер рассказала, что беременна. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она выложила фотосессию с округлившимся животом.

Звезда сериала «Реальные пацаны» отметила под постом актера Максима Белбородова, за которого она вышла замуж в прошлом году. Подписчики принялись поздравлять актрису в комментариях.

«Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом. Спасибо, мы старались… удивить», — подписала она пост.

Еще в октябре Бербер признавалась, что готова стать матерью во второй раз. Бербер родила в 2015 году от сценариста Александра Синегузова дочь Надежду. Известно, что пара познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов» в 2010 году, через 10 лет они расстались.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Названа причина полной потери управления упавшим под Белгородом Ил-76

      В Латвии на грани депортации оказалась глухонемая пара российских пенсионеров

      Стало известно о попытках убедить Вашингтон уйти с Ближнего Востока

      Здание горкома КПРФ загорелось в центре Москвы

      Фитнес-эксперт посоветовал одно упражнение для тренировки ног и ягодиц

      В Румынии ответили на слухи о секретной боевой миссии F-16 на Украине

      Победительницей конкурса красоты в России стала 14-летняя девушка

      Раскрыта схема морской доставки российской нефти в Европу

      Начальника следствия СБУ Просняка заочно арестовали в Москве

      Саудовская Аравия отказалась от планов увеличить нефтедобычу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше