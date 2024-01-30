Звезда «Реальных пацанов» рассказала о беременности

Актриса Зоя Бербер рассказала, что беременна во второй раз от Белбородова

Российская актриса Зоя Бербер рассказала, что беременна. В своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) она выложила фотосессию с округлившимся животом.

Звезда сериала «Реальные пацаны» отметила под постом актера Максима Белбородова, за которого она вышла замуж в прошлом году. Подписчики принялись поздравлять актрису в комментариях.

«Об этом сегодня узнаете вы и моя мама. Да, для многих это будет сейчас сюрпризом. Спасибо, мы старались… удивить», — подписала она пост.

Еще в октябре Бербер признавалась, что готова стать матерью во второй раз. Бербер родила в 2015 году от сценариста Александра Синегузова дочь Надежду. Известно, что пара познакомилась на съемках первого сезона «Реальных пацанов» в 2010 году, через 10 лет они расстались.