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13:45, 26 марта 2024Культура

Звезда «Сумерек» Роберт Паттинсон впервые стал отцом

37-летний актер Роберт Паттинсон впервые стал отцом

Фото: Billy Bennight / AdMedia / Globallookpress.com

37-летний британский актер, звезда киносаги «Сумерки» Роберт Паттинсон впервые стал отцом. Фото с прогулки звезды с новорожденным опубликовал Daily Mail.

Паттинсон и его возлюбленная, 32-летняя модель и актриса Сьюки Уотерхаус впервые вышли из дома в Лос-Анджелесе с коляской. В последний раз пару видели на публике 24 февраля, когда модель была беременна.

Паттинсон и Уотерхаус пока не раскрыли имя и пол первенца. Модель не публиковала ничего в соцсетях последние три недели.

Артисты состоят в отношениях с 2018 года. О том, что актер и его возлюбленная ждут ребенка, стало известно в ноябре 2023 года. Тогда беременную Уотерхаус и Паттинсона заметили на прогулке в Лос-Анджелесе.

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      Мария Рюрикова
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