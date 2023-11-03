Роберт Паттинсон впервые станет отцом

Актер Роберт Паттинсон и певица Сьюки Уотерхаус впервые станут родителями

Британский актер Роберт Паттинсон и его возлюбленная, певица и модель Сьюки Уотерхаус, ждут ребенка. Об этом пишет Daily Mail.

Отмечается, что пару заметили во время прогулки в Лос-Анджелесе. В Daily Mail опубликовали фотографии с прогулки 37-летней звезды киносаги «Сумерки» и его 31-летней возлюбленной, на которых отчетливо видно округлившийся живот исполнительницы. Известно, что оба артиста, которые вместе уже с 2018 года, впервые станут родителями.

Ранее британский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф, который недавно стал отцом, назвал пугающей природу отцовства. Он пояснил, что боится мысли о том, что в мире есть человек, о котором придется заботиться всю жизнь.