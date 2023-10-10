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19:51, 10 октября 2023Культура

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф высказался об отцовстве

Звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф назвал отцовство пугающим

Фото: Ron Adar / Globallookpress.com

Британский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф назвал пугающей природу отцовства. Он высказался на эту тему в беседе с Daily Mail.

Он пояснил, что боится мысли о том, что в мире есть человек, о котором придется заботиться всю жизнь. Отмечается, что Рэдклифф и его 39-летняя супруга Эрин Дарк до сих пор не показали лицо новорожденного и не сообщили его имя. «Это потрясающе, и он [сын] — лучшее, что когда-либо случалось со мной. Откровенно говоря, ужасно иметь в мире человека, о котором я так сильно забочусь <...> Так что, вы знаете, это пугает», — заявил 34-летний артист.

В апреле текущего года стало известно, что Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Папарацци заметили актера на прогулке с ребенком в коляске. Рядом со звездой «Гарри Поттера» шла его жена, американская актриса Эрин Дарк.

Позже Рэдклифф раскрыл пол ребенка и высказался о его воспитании. Артист рассказал, что у них родился сын, а став отцом, он стал очень выборочно сниматься в кинопроектах и большую часть времени проводит с наследником.

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    Сергей Равин
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