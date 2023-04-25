Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:25, 25 апреля 2023Культура

Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

33-летняя звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

 Фото: Tom Nicholson / Reuters

33-летний английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом сообщает DailyMail.

Фотографы заметили артиста на прогулке с ребенком в коляске. Рядом со звездой «Гарри Поттера» шла его возлюбленная, 38-летняя американская актриса Эрин Дарк. О подробностях пополнения в семье Рэдклиффа, поле и имени новорожденного неизвестно, однако источники сообщают, что пара очень взволнована появлением ребенка.

Актеры познакомились в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых». В отношениях пара состоит на протяжении десяти лет.

Ранее стало известно, что голливудская актриса и продюсер, двукратная обладательница премий «Оскар» Хилари Суэнк родила двойню.

Анастасия Астахова
Обсудить
Последние новости
Российский ефрейтор получил 14 лет колонии за госизмену
В Совбезе сообщили о готовящейся против России биологической войне
Обвиняемого в убийстве «Небесной сотни» экс-командира «Беркута» взяли под стражу
В России сообщили об отсутствии планов покидать страну у итальянских компаний
Патрушев рассказал об учете опыта спецоперации
В Совфеде отреагировали на выдвижение Байдена на второй срок
Россиянам назвали вредную для кожи еду
Слон затоптал идущего на танцы мужчину
Прибыль нефтеперерабатывающих заводов в мире упала из-за дешевой нефти из России
Навального попросили ограничить в сроках ознакомления с новым делом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.