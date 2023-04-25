33-летняя звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом

33-летний английский актер и звезда серии фильмов «Гарри Поттер» Дэниэл Рэдклифф впервые стал отцом. Об этом сообщает DailyMail.

Фотографы заметили артиста на прогулке с ребенком в коляске. Рядом со звездой «Гарри Поттера» шла его возлюбленная, 38-летняя американская актриса Эрин Дарк. О подробностях пополнения в семье Рэдклиффа, поле и имени новорожденного неизвестно, однако источники сообщают, что пара очень взволнована появлением ребенка.

Актеры познакомились в 2012 году на съемках фильма «Убей своих любимых». В отношениях пара состоит на протяжении десяти лет.

Ранее стало известно, что голливудская актриса и продюсер, двукратная обладательница премий «Оскар» Хилари Суэнк родила двойню.