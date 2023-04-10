48-летняя актриса Хилари Суэнк родила двойню

Голливудская актриса Хилари Суэнк родила двойню в 48 лет

Голливудская актриса и продюсер, двукратная обладательница премий «Оскар» Хилари Суэнк родила двойню. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — отметила 48-летняя знаменитость, сопроводив пост снимком новорожденных. О своей беременности Суэнк рассказала примерно полгода назад.

Отцом детей звезды фильма «Малышка на миллион» стал предприниматель Филип Шнайдер. Пара поженилась в 2018 году после двух лет романтических отношений.

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