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19:09, 10 апреля 2023Культура

48-летняя актриса Хилари Суэнк родила двойню

Голливудская актриса Хилари Суэнк родила двойню в 48 лет

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса и продюсер, двукратная обладательница премий «Оскар» Хилари Суэнк родила двойню. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Это было непросто, но мальчик и девочка стоили того!» — отметила 48-летняя знаменитость, сопроводив пост снимком новорожденных. О своей беременности Суэнк рассказала примерно полгода назад.

Отцом детей звезды фильма «Малышка на миллион» стал предприниматель Филип Шнайдер. Пара поженилась в 2018 году после двух лет романтических отношений.

Ранее российская 42-летняя поп-певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что стала бабушкой. Сообщалось, что дочь звезды Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. Исполнительница растрогалась из-за появления внука и расплакалась на видео.

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Сергей Равин
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48-летняя актриса Хилари Суэнк родила двойню
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