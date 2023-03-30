Певица Слава стала бабушкой

Российская певица Слава рассказала, что стала бабушкой

Российская певица Слава (настоящее имя — Анастасия Сланевская) рассказала, что стала бабушкой. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Отмечается, что дочь звезды Александра Морозова родила сына от мужа Андрея Дедова. 42-летняя поп-исполнительница растрогалась из-за появления наследника и расплакалась на видео. Слава подчеркнула, что с самого утра чувствовала, что это произойдет именно в среду, 30 марта. Имя внука она не сообщила.

«Пью коньяк, закусываю шоколадкой, потому что я стала бабушкой. <...> Господи, моя малышка, моя Сашунька стала мамой. А я стала бабкой. Не знаю, что говорить. Шоколадный рот. Внучок!» — сказала артистка.

В феврале текущего года певица Слава раскрыла планы старшей дочери приобрести более просторное жилье после рождения ребенка. По словам Славы, в квартире молодоженов есть необходимая инфраструктура, включая магазины и круглосуточную больницу. Однако в будущем семья планирует переехать.